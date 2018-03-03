Компания "Нативита" поддержит инновационные проекты в сфере биотехнологий

3 марта, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Международная научно-производственная компания "Нативита" учредила дополнительную номинацию "Биотехнологии и геномика в медицине и фармацевтике" в девятом Республиканском конкурсе инновационных проектов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в компании.

В новой номинации смогут участвовать проекты, ориентированные на производство биологически активных веществ микроорганизмами, в том числе и генно-инженерными (ферменты, аминокислоты и т.д.), а также проекты в сфере клеточных и субклеточных технологий, технологии редактирования генома. К участию приглашают и разработчиков диагностических тест-систем для оценки состояния генома, транскриптома, протеома, а также разработчиков инструментария для вышеуказанных направлений (методы анализа, биоинформатические программные продукты - сбор и анализ Big Data) и др. Призовой фонд - $3 тыс.

Традиционно в конкурсе было 2 номинации - "Лучший инновационный проект" и "Лучший молодежный инновационный проект" (разработчики не старше 35 лет). В каждой определяется один победитель и пять призеров, из них два участника, занявших второе место, и три - третье место.

Республиканский конкурс инновационных проектов проводится Государственным комитетом по науке и технологиям при участии Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, общественного объединения "Белорусский республиканский союз молодежи", Белорусского инновационного фонда. На конкурсе рассматриваются перспективные проекты с детально проработанной стратегией реализации (коммерциализации) и соответствующие приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Беларуси. Документы для участия принимаются до 15 сентября (подробности на сайте конкурса: http://konkurs.bif.ac.by).

"Нативита" - международная научно-производственная фармацевтическая компания по разработке и выпуску инновационных лекарственных средств. Предприятие осуществляет свою деятельность с 2012 года при инвестиционной поддержке компаний-партнеров из Литвы, Индии и Словакии. -0-