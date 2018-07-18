Крупский завод переработал первые 10 тыс. т использованных масел

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупское ООО "ДВЧ-Менеджмент" переработало первые 10 тыс. т использованных масел, сообщил журналистам начальник отдела по связям с общественностью предприятия Дмитрий Могилевский сегодня во время экскурсии по заводу, передает корреспондент БЕЛТА.

"С начала запуска завода мы переработали 10 тыс. т углеводородсодержащих отходов. Пока завод небольшой, но это только первый этап строительства. После того, как достигнем объема переработки свыше определенного уровня, начнем вторую и третью очереди строительства", - отметил Дмитрий Могилевский.

Пока завод собирает порядка 4-4,5 тыс. т в год, всего же предприятие рассчитано на 20 тыс. т, поэтому для увеличения объемов планируется развивать централизованную сеть пунктов приема масла. "Компания организовала заготовительные пункты по всей стране, чтобы у населения была возможность сдавать отработанные масла: на данный момент в Минске их 5, по Беларуси - порядка 40. К концу года планируем создать такой пункт в каждом районе страны", - сообщил специалист.

К сожалению, подчеркнул он, далеко не каждый человек знает, что при сжигании отработанного масла выделяются опасные для здоровья сложные химические соединения и канцерогены, в то время как можно сдать ненужное сырье на завод. Адреса и контакты заготовительных пунктов, размещенных в каждом областном центре страны, можно найти в интернете. Если объем и вес не позволяют привезти масло самостоятельно, то на помощь может выехать машина от предприятия. За 1 кг отработанного масла предлагают 8-10 копеек.

Всего на заводе сегодня трудятся около 60 человек. Компания "ДВЧ-Менеджмент" выпускает линейку маслосодержащих продуктов, 70% из которых являются импортозамещающими либо экспортными. Так, здесь делают разделительные смазки для крупного домостроения, материалы для шпалопропитки, обеспыливатели и антислеживатели для предприятий калийных удобрений. Стоимость выпускаемых продуктов значительно ниже цен на аналогичные материалы у конкурентов. Сейчас ведутся переговоры с немецкой компанией, готовой приобретать продукцию белорусского производителя.

ООО "ДВЧ-Менеджмент" появилось в результате заключенного в 2012 году инвестиционного договора, введено в эксплуатацию в 2015 году. Объем прямых иностранных инвестиций составил более $20 млн. Аналогов такому проекту по глубине переработки масел в СНГ нет.-0-