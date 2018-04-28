МАЗ предоставит скидку на покупку нового грузовика за утилизацию старого авто

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский автомобильный завод предоставит скидку на покупку нового грузовика за утилизацию старого авто, сообщили БЕЛТА в коммуникационном агентстве PR Vision.

"Минский автозавод запустил программу по утилизации старых автомобилей. За списание подержанной машины будет предоставлена скидка в Br10 тыс. на покупку нового грузовика с мотором Weichai Power класса Евро-5. При этом можно выбрать любую модель и модификацию грузовика. Предложение может быть интересным для юрлиц, особенно для владельцев автопарков. Программа призвана ускорить обновление автопарка в Беларуси и улучшить экологическую обстановку в стране", - пояснили в агентстве.

Программа будет действовать по всей Беларуси. Скидку могут получить владельцы старых автомобилей полной массой не менее 3 т, сняв их с учета для утилизации. Речь идет об автотехнике любого года выпуска и производителя. Чтобы подтвердить списание автомобиля, нужно предоставить копию учетной карточки ГАИ с отметкой о снятии транспортного средства для утилизации. При этом сам автомобиль можно оставить себе - разобрать на запчасти или сдать на металлолом. Количество автотехники, которая будет списана на утилизацию по программе, ограничено. Если спрос на грузовики с агрегатами Weichai превысит планируемый автопроизводителем объем, программу могут завершить раньше срока.

Как сообщалось, МАЗ совместно с компанией Weichai строят в индустриальном парке "Великий камень" завод по производству дизельных двигателей для грузовиков, автобусов и спецмашин. Проектная мощность - до 20 тыс. моторов в год. Владельцем завода выступает ООО "МАЗ-Вейчай", созданное Минским автозаводом (30% уставного капитала) и Weichai (70%). Около трети продукции планируется поставлять на экспорт.-0-