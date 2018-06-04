Минский хладокомбинат №1 реконструируют до конца года

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский хладокомбинат №1 пройдет реконструкцию, сообщила на оперативном совещании в мэрии директор сети магазинов "Радзивилловский" Лима Журавлева, передает корреспондент БЕЛТА.

Строительные работы на объекте уже начались и будут продолжаться в II полугодии. На эти цели выделено Br1,5 млн собственных средств предприятия. Реконструкция позволит расширить мощности складских помещений на 1 тыс. кв.м. Также в июне откроется торговый объект сети по ул. Лобанка, 86 общей площадью 409 кв.м.

Лима Журавлева отметила, что предприятие уделяет большое внимание укреплению материально-технической база магазинов. Так, за последние три года на переоборудование торговых объектов направлено около Br21 млн. В частности, проведена работа по централизации процессов управления путем внедрения единого программного продукта "Супермаг", что позволило сформировать единые цены, планировать объемы закупок, разработать ассортиментные матрицы покупательского спроса, оценивать доходность товаров, эффективность маркетинговых акций. С 1 июня дополнительно вводится программа "Гедымин" для обеспечения единых цен и ассортимента для продукции собственного производства.

Торговая сеть под брендом "Радзивилловский" создана в 2003 году. В настоящее время она включает 27 объектов розничной торговли разных форматов общей торговой площадью около 9 тыс. кв.м, а также четыре объекта общественного питания на 405 посадочных мест, филиал "Минский хладокомбинат №1". Магазины специализируются на продаже товаров повседневного спроса отечественного производства, доля которых занимает 88% в общем объеме товарооборота.-0-