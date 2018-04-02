2 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. ОАО "Моготекс" в ближайшие два года инвестирует в модернизацию более Вr75 млн. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил генеральный директор компании Виктор Матиевич.

Основные средства, около 70%, общество намерено направить на модернизацию ткацкой фабрики: закупку и установку ткацких станков и приготовительного оборудования. Вторая часть средств пойдет на переоснащение отделочного и развитие швейного производств. "В итоге мы получим абсолютно новые ткани с другими качественными характеристиками, что позволит нам выйти на новые внешние рынки и диверсифицировать свой экспорт", - отметил гендиректор.

Уже в конце 2018 - начале 2019 года компания планирует наладить производство новых текстильных изделий: вуалей и полувуалей, тканей для одежды с эластичной нитью, для домашнего текстиля, тканей Blackout с шумоизоляцией и светозащитой и ряда других. К примеру, Япония сегодня готова покупать ткани компании и в достаточно больших объемах, но пока они не соответствуют стандартам этой страны, а также ограничен ассортимент необходимых японцам изделий. "После модернизации мы получим ткани, которые востребованы на рынке островного государства и надеемся активизировать сотрудничество с Японией, где в Осаке с 2016 года работает брендовый шоу-рум общества в самом крупном деловом центре Semba Center Building", - сказал Виктор Матиевич.

В числе перспективных рынков для освоения и продвижения продукции предприятия США, страны ЕС и Латинской Америки. "Мы уже активно нарабатываем контракты под новую инновационную продукцию, которая конкурентоспособна и востребована на рынке, и параллельно будем вести модернизацию производства. Уже открыто финансирование, идут проплаты за изготовление и поставку нового оборудования, большинство из которого мы планируем установить до конца текущего года", - выразил уверенность гендиректор.

Реализация инвестиционного проекта, который финансируется на 50% из республиканского инвестфонда, позволит предприятию довести долю выпуска инновационной продукции до 38% в общем объеме производства. "Мы также рассчитываем в ближайшие годы значительно увеличить долю продаж продукции в страны дальнего зарубежья, что в общем объеме экспорта составит порядка 20%", - отметил Виктор Матиевич.

Предприятие основано в 1973 году, акционировано в 2000-м. Является одним из крупнейших производителей текстильной продукции в Беларуси и странах СНГ. Выпускает ткани для специальной и форменной одежды, плащевые, подкладочные, декоративные, трикотажные, готовую спецодежду и изделия домашнего текстиля. В состав ОАО входят ткацкая, отделочная и четыре швейные фабрики, другие производственные объекты.-0-