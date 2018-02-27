МТЗ увеличил в 2017 году экспорт на 26%

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод увеличил в 2017 году экспорт на 26% до $561 млн. Об этом сообщил и.о. заместителя генерального директора ОАО "МТЗ" по маркетингу - маркетинг-директора Юрий Пототурко сегодня на международной конференции товаропроводящей сети МТЗ, передает корреспондент БЕЛТА.

Значительный прирост экспорта достигнут по целому ряду стран - Россия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан, Венгрия, Германия, Латвия, Литва, Румыния, Сербия, Вьетнам, Пакистан и др.

Среди знаковых событий прошлого года Юрий Пототурко назвал запуск сборочного производства МТЗ в Таджикистане, возобновление работы сборочного производства в Узбекистане, поставку белорусских тракторов на Кубу в рамках государственного экспортного кредитования. МТЗ рассчитывает на рост экспорта и в нынешнем году.

В странах СНГ Минский тракторный завод по-прежнему остается лидером в производстве тракторов. За 2017 год предприятия холдинга выпустили 32 689 единиц техники. Потребителям отгружено 33 715 единиц, в том числе более 90% - на внешние рынки (это 30 817 единиц техники).

Белорусские тракторы сегодня работают в 150 странах. За экспортную историю предприятия за рубеж поставлено более 2,6 млн тракторов.-0-