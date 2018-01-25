Новая линия сепарирования торфа заработает на "Витебскоблгазе"

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая линия сепарирования торфа заработает в УП "Витебскоблгаз". Такая информация размещена на сайте Министерства энергетики, сообщает БЕЛТА.

В современных условиях в связи с возрастающей конкуренцией на рынке производителей торфяной продукции как внутри страны, так и за ее пределами большое значение для УП "Витебскоблгаз" приобретает внедрение передовых технологий производства, позволяющих производить высококачественную конкурентоспособную продукцию, снижая при этом издержки производства.

В 2011 году в агрогородке Крулевщина Докшицкого района был введен в эксплуатацию новый завод по производству питательных грунтов и киповке верхового торфа производственной мощностью 38 тыс. т продукции в год. В 2017 году в связи с увеличением спроса на фракционный торф и необходимостью дальнейшего повышения качества выпускаемой продукции было принято решение о модернизации линии сепарирования торфа. Заключенный контракт на изготовление и установку оборудования с немецкой фирмой-производителем позволил завершить работы уже в январе 2018 года.

Ввод в эксплуатацию новой линии сепарирования торфа позволит улучшить качество выпускаемой продукции и расширить ее ассортимент, удовлетворить спрос потребителей на сепарированный торф, повысить конкурентоспособность торфяной продукции как на внешнем, так и на внутреннем рынке, увеличить в 1,5 раза объем производства сепарированного торфа и сократить потери торфа при производстве продукции.

УП "Витебскоблгаз" является одним из лидеров в стране по производству и продажам торфяных питательных грунтов. Предприятие выпускает более 60 рецептур грунтов торговой марки "Двина" четырех серий: "Универсал", "Сад", "Огород", "Цветы". В 2017 году в продажу поступил новый вид продукции - органическое удобрение "Биогрунт". Ежегодно реализуется более 7 тыс. т грунтов на внутреннем рынке, более 40 тыс. т экспортируется более чем в 20 стран мира, в том числе Турцию, Германию, Италию, Россию, Чехию, Словакию.-0-