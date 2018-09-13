Новая продукция "Могилевэнерго" позволит повысить технический уровень эксплуатации ЛЭП

13 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Филиал "Энергоремонт" РУП "Могилевэнерго" освоил выпуск новой электротехнической продукции - реклоузеров, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник энергоучастка филиала Валерий Гребенюк.

При помощи реклоузеров воздушные ЛЭП делятся на отдельные участки, в каждом из которых устанавливается интеллектуальное устройство, в реальном времени анализирующее параметры работы сети, при необходимости выполняющее ее реконфигурацию (производится локализация поврежденного участка и автоматическое восстановление электроснабжения потребителей на неповрежденных участках) согласно программно установленному алгоритму. При этом исключается необходимость дистанционного поиска повреждения и его устранения - все это выполняется по месту работы реклоузера посредством микропроцессорного контроля.

"Реклоузер разработан совместно со специалистами компании "Белэлектромонтажналадка" и унифицирован под наши электросети, что делает его более удобным в эксплуатации и ремонте. К тому же, он значительно дешевле покупаемых до сих пор аналогов", - отметил специалист.

По его словам, внедрение реклоузера позволяет создать автоматически управляемую сеть, оптимизировать режимы работы сети, снизить затраты на ее обслуживание, повысить надежность электроснабжения. "Благодаря новинке мы будем получать необходимый объем информации для принятия оперативных и плановых решений, повысим технический уровень эксплуатации распределительных сетей", - заметил Валерий Гребенюк.

Пока главная задача филиала обеспечить реклоузерами нужды РУП "Могилевэнерго". С начала года уже изготовлено 70 единиц, а до конца года планируется выпустить еще 18 реклоузеров. Годовая же потребность предприятия составляет около 200 единиц.-0-