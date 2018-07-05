ОАО "Коминтерн" исключено из состава "Беллегпрома"

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из состава Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности исключено открытое акционерное общество "Коминтерн". Соответствующее постановление Совета Министров №503 от 28 июня 2018 года сегодня официально опубликовано на
ОАО "Коминтерн" является одним из старейших (основано в 1919 году) и крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси. Основу ассортимента составляют мужские костюмы. Ежемесячно выпускает более 30 тыс. единиц мужских, детских костюмов, пиджаков и брюк.-0-
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