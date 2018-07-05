ОАО "Коминтерн" исключено из состава "Беллегпрома"

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из состава Белорусского государственного концерна по производству и реализации товаров легкой промышленности исключено открытое акционерное общество "Коминтерн". Соответствующее постановление Совета Министров №503 от 28 июня 2018 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

ОАО "Коминтерн" является одним из старейших (основано в 1919 году) и крупнейших предприятий легкой промышленности Беларуси. Основу ассортимента составляют мужские костюмы. Ежемесячно выпускает более 30 тыс. единиц мужских, детских костюмов, пиджаков и брюк.-0-