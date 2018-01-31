31 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Оршанский хлебозавод в 2018 году в 1,5 раза увеличит выпуск подовых хлебов, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный инженер предприятия Альберт Турок.

С учетом повышенного спроса на этот вид продукции на хлебозаводе реализуется крупный инвестпроект по установке новой автоматизированной чешской линии, на которой будут выпускаться подовые хлеба различного веса - от 0,7 кг до 1 кг. Объем вложений составит более Br2 млн собственных средств. Оборудование мощностью 14 т продукции в сутки уже закуплено, его поставка ожидается в конце февраля. Линия будет размещена на свободных площадях в действующем цехе. В течение марта на ней планируется провести пуско-наладочные работы, а во втором квартале полностью выйти на проектные мощности.

Плановая модернизация предприятия также предполагает, что на протяжении года часть инвестиций будет направлена на обновление отдельных единиц технологического оборудования на различных производственных участках.

За 2017 год предприятие выпустило товарной продукции на Br14,8 млн, или 106,1% к уровню 2016 года. Рентабельность реализации - 10,6%. На экспорт в различные регионы Российской Федерации отгружено продукции на $146,1 тыс. (соответственно 106,4%). Чистая прибыль за истекший период составила Br1 млн, средняя заработная плата - Br757, инвестиции в основной капитал - Br191 тыс.

Оршанский хлебозавод (филиал ОАО "Витебскхлебпром") основан в 1935 году. В настоящее время в сутки выпускает 30 т хлебобулочных изделий (хлеба формовые, заварные, батоны, мелкоштучные изделия) и около 700 кг кондитерских. Продукция предприятия, общий ассортимент которой насчитывает около 70 наименований, отмечена многочисленными наградами. Среди последних - золотые медали с 26-й международной агропромышленной выставки-ярмарки "Агрорусь 2017" (Санкт-Петербург) и международного чемпионата кондитерского искусства, проходившего в рамках специализированной оптовой выставки-ярмарки "Продэкспо". Среднесписочная численность работающих - 379 человек.-0-