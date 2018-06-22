Первая очередь завода "МАЗ-Азия" во Вьетнаме начнет работать в сентябре - Катеринич

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая очередь завода "МАЗ-Азия" во Вьетнаме начнет работать в сентябре. Об этом сообщил журналистам генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" Дмитрий Катеринич сегодня перед 14-м заседанием Белорусско-вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мировые рынки в сфере машиностроения защищены высокими таможенными пошлинами, поэтому в рамках ЕАЭС и Вьетнама было заключено соглашение. Согласно данному соглашению, мы должны были создать совместное предприятие, и нам выделяется квота беспошлинной поставки во Вьетнам автомобилей, автобусов и машинокомплектов. Начали беспошлинные поставки автомобилей во Вьетнам, заключили несколько контрактов на общую сумму более $18 млн. В сентябре первая очередь совместного предприятия "МАЗ-Азия" по производству грузовиков начнет работать", - сказал Дмитрий Катеринич.

Отвечая на вопрос о производственных мощностях первой очереди завода, он сказал: "Если будет необходимо, завод будет работать в две, три смены, по скользящему графику. Пока сложно давать предварительную оценку. Во время посещения Вьетнама белорусской делегацией совместному предприятию удалось заключить договоры с потребителями на более чем 1,1 тыс. единиц техники".

Касательно планов по строительству второй очереди совместного предприятия он отметил, что достигнуты предварительные договоренности о предоставлении переходного периода сроком 18 месяцев. "Во Вьетнаме изменилось законодательство, сегодня на межправкомиссии будем рассматривать вопрос о предоставлении переходного периода. Законодательство значительно повысило требования к локализации, технологическим операциям. Необходимы дополнительные вложения, для того чтобы соответствовать новым правилам. Предварительно правительство пошло нам навстречу и для совместного предприятия "МАЗ-Азия" даст такой переходный период", - пояснил гендиректор МАЗа.

Производимые на заводе грузовики планируется поставлять не только на рынок Вьетнама, но и в Камбоджу, Лаос, Малайзию, Индонезию и в другие страны региона.

Рассматривается также второй проект по созданию совместного предприятия по выпуску пассажирской техники. "В настоящее время рассматриваем возможность создания совместного предприятия с участием белорусского капитала. Не исключаем возможности, что сборка автобусов будет осуществляться и на совместном предприятии "МАЗ-Азия", - отметил Дмитрий Катеринич. - Первые партии автобусов МАЗ уже поставили во Вьетнам, проведены испытания. Вьетнамские партнеры остались очень довольны автобусами".-0-