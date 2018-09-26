Подсвильский винзавод вышел из процедуры санации и будет ликвидирован

26 сентября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области решил прекратить санацию Подсвильского винзавода, признать его банкротом и открыть в отношении должника ликвидационное производство, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Постановление суда вынесено с учетом ходатайства собрания кредиторов, а также комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома, который выступает органом управления должника, и Глубокского райисполкома. Основными причинами такого обращения в экономический суд стало ухудшение основных производственно-финансовых показателей предприятия и невыполнение плана санации.

По информации антикризисного управляющего Владимира Кандыбо, с сентября 2017 по август 2018 года предприятие получило убыток от реализации продукции Br54,4 тыс. и сработало с чистым убытком Br52,8 тыс. Требования кредиторов на общую сумму более Br11,7 млн не погашаются. Задолженность по внеочередным платежам на 1 сентября 2018 года составила почти Br2,2 млн, долги по уплате текущих налогов превысили Br1,2 млн. Не произведена предусмотренная планом санации реструктуризация задолженности по обязательным платежам в бюджет путем предоставления отсрочки с последующей рассрочкой уплаты акцизов и списания санкций за несвоевременную их уплату. Структура бухгалтерского баланса должника остается неудовлетворительной, предприятие является неплатежеспособным.

Как установил экономический суд, в таких условиях основания для продолжения производственной деятельности Подсвильского винзавода в процедуре санации отсутствуют. В отношении должника открыто ликвидационное производство, которое должно завершиться до сентября 2019 года.

КУПП "Подсвильский винзавод" создано в 1954 году, специализируется на производстве плодово-ягодных вин, ликеро-водочных изделий. Производство по делу об экономической несостоятельности предприятия возбуждено в мае 2016 года по заявлению должника. В сентябре 2017 года суд признал предприятие экономически несостоятельным и ввел процедуру санации сроком на 18 месяцев. На заводе работают около 100 человек.-0-