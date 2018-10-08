"Полоцк-Стекловолокно" планирует ввести в работу новый цех в 2020 году

8 октября, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. ОАО "Полоцк-Стекловолокно" планирует завершить проект строительства цеха по производству термохимобработанных электроизоляционных материалов для фольгированных диалектриков в I квартале 2020 года. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, генеральный директор предприятия Андрей Бунаков.

"Наше предприятие экспортно ориентированное (92% продукции поставляется за рубеж), что диктует свои условия. Мы следим за тенденциями на рынке, и строительство данного цеха - необходимый шаг. Это даст нам возможность дополнительно обрабатывать 2 млн м стеклоткани, которая будет востребована на перспективном рынке фольгированных диалектриков, из чего делают печатные платы. Отрасль радиоэлектроники, в которой их задействуют, активно растет. В I квартале 2020 года планируем в полной мере ввести в работу новый цех", - рассказал гендиректор.

Он добавил, что на предприятии уделяется внимание всем направлениям деятельности. Сейчас завершается реализация проектов по модернизации стекловаренной печи №9. В конце июля 2018 года введен первый пусковой комплекс объекта. В настоящее время ведутся работы по второму. Завершается также реконструкция стекловаренной печи №5 по производству кремнеземного волокна. Кроме того, предприятие собирается модернизировать производство высокотермостойкой продукции.

Сегодня "Полоцк-Стекловолокно" посетил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Он прошелся по цехам предприятия, ознакомился с продукцией и реализацией различных проектов. "Предприятие с каждым годом набирает хорошие темпы роста. Те проекты, которые планируется в ближайшие годы реализовать на "Полоцк-Стекловолокно", достаточно амбициозные. Посмотрев производство, пообщавшись в концерне "Белнефтехим", пришли к тому, что важно не упустить время, чтобы предприятие не оказалось за бортом. Совместно с концерном мы должны представлять программу развития предприятия", - сказал Николай Шерстнев.

Он отметил, что в целом в 2018 году промышленность Витебской области работает устойчиво, есть хорошие показатели. Но самоуспокаиваться никак нельзя, нужно не просто стабильно трудиться, а активно развиваться для эффективной работы на десятилетия.

Полоцкий завод стекловолокна создан в 1958 году, с 2003-го - ОАО "Полоцк-Стекловолокно". Это единственный в Беларуси и один из ведущих в Европе производителей стекловолокна и изделий из него. Ассортимент насчитывает около 900 видов продукции. Выпускаемые на базе стекловолокна материалы относятся к высокотехнологичным, широко применяются во многих отраслях промышленности. На экспорт поставляется более 90% выпускаемой продукции. География поставок насчитывает 47 стран. Значительная часть разработок новых видов продукции создается силами собственных научно-технических подразделений предприятия. Во второй половине сентября 2018 года "Полоцк-Стекловолокно" стало резидентом свободной экономической зоны "Витебск". -0-