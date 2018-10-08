Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
8 октября 2018, Пн
+5°C
Переменная облачность EUR 2.4798
USD 2.158
RUB 3.2222
Главное
Во время встречи Лукашенко встретился с экс-президентом Украины Виктором Ющенко
Президент
Румас предложил Бабичу обсудить выполнение достигнутых в Сочи договоренностей
Политика
Форум регионов - эффективная площадка для диалога по вопросам интеграции и межрегионального сотрудничества
Экономика
Беларусь заинтересована в экспертной оценке МАГАТЭ для обеспечения безопасности АЭС
Общество
Надомным работникам предоставят допгарантии по охране труда
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Канаде произошел взрыв на заводе по переработке нефти
20:00 В мире
"Полоцк-Стекловолокно" планирует ввести в работу новый цех в 2020 году
19:33 Новости компаний
Умер первый тренер женской сборной Беларуси по баскетболу Михаил Бицан
19:15 Спорт
Два белоруса погибли в результате ДТП под Санкт-Петербургом
19:10 Происшествия
Спартакиада Союзного государства "Олимп" открывает юным спортсменам большие перспективы - Мисюров
18:51 Спорт
Съезд учителей и работников образования стран СНГ пройдет в Бишкеке
18:36 Общество
В Минском районе двое парней погибли от удара током
18:26 Происшествия
Правительство Беларуси подпишет соглашения о сотрудничестве с шестью регионами России
18:15 Политика
Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет 12 октября в Ташкенте
18:02 Политика
Оценка условий труда для организаций будет упрощаться
17:53 Общество
Мошенники заработали Br75 тыс. на инсценировках ДТП в Минской области
17:50 Происшествия
Экс-директор коммунального предприятия в Барановичах получил 3,5 года колонии за взятки
17:42 Происшествия
Итоги недели на белорусском валютном рынке
17:29 Экономика
Белорусские ученые разработают линейку продуктов для больных фенилкетонурией и целиакией
17:26 Общество
Зась и Воронков обсудили проблемы борьбы с международным терроризмом
17:17 Политика
Причиной смерти трех человек в Могилеве стал метанол: доза многократно превышала летальную
17:14 Происшествия
На строительство авиаремонтного завода в СЭЗ "Минск" планируется направить более $12 млн
17:11 Регионы
Зимнее дизтопливо начнет поступать на белорусские АЗС со следующей недели
17:11 Общество
В Беларуси разработают новые виды мармелада для детей
17:05 Общество
Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон провел тест-драйв на дорогах Баку
17:04 Азербайджан
Все новости
Темы
Форум регионов Беларуси и России Форум регионов Беларуси и России
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Детское "Евровидение-2018" Детское "Евровидение-2018"
Грипп и ОРВИ в Беларуси Грипп и ОРВИ в Беларуси
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Полоцк-Стекловолокно" планирует ввести в работу новый цех в 2020 году

Новости компаний 08.10.2018 | 19:33
На предприятии. Фото из архива
На предприятии. Фото из архива

8 октября, Полоцк /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. ОАО "Полоцк-Стекловолокно" планирует завершить проект строительства цеха по производству термохимобработанных электроизоляционных материалов для фольгированных диалектриков в I квартале 2020 года. Об этом сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, генеральный директор предприятия Андрей Бунаков.

"Наше предприятие экспортно ориентированное (92% продукции поставляется за рубеж), что диктует свои условия. Мы следим за тенденциями на рынке, и строительство данного цеха - необходимый шаг. Это даст нам возможность дополнительно обрабатывать 2 млн м стеклоткани, которая будет востребована на перспективном рынке фольгированных диалектриков, из чего делают печатные платы. Отрасль радиоэлектроники, в которой их задействуют, активно растет. В I квартале 2020 года планируем в полной мере ввести в работу новый цех", - рассказал гендиректор.

Он добавил, что на предприятии уделяется внимание всем направлениям деятельности. Сейчас завершается реализация проектов по модернизации стекловаренной печи №9. В конце июля 2018 года введен первый пусковой комплекс объекта. В настоящее время ведутся работы по второму. Завершается также реконструкция стекловаренной печи №5 по производству кремнеземного волокна. Кроме того, предприятие собирается модернизировать производство высокотермостойкой продукции.

Сегодня "Полоцк-Стекловолокно" посетил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Он прошелся по цехам предприятия, ознакомился с продукцией и реализацией различных проектов. "Предприятие с каждым годом набирает хорошие темпы роста. Те проекты, которые планируется в ближайшие годы реализовать на "Полоцк-Стекловолокно", достаточно амбициозные. Посмотрев производство, пообщавшись в концерне "Белнефтехим", пришли к тому, что важно не упустить время, чтобы предприятие не оказалось за бортом. Совместно с концерном мы должны представлять программу развития предприятия", - сказал Николай Шерстнев.

Он отметил, что в целом в 2018 году промышленность Витебской области работает устойчиво, есть хорошие показатели. Но самоуспокаиваться никак нельзя, нужно не просто стабильно трудиться, а активно развиваться для эффективной работы на десятилетия.

Полоцкий завод стекловолокна создан в 1958 году, с 2003-го - ОАО "Полоцк-Стекловолокно". Это единственный в Беларуси и один из ведущих в Европе производителей стекловолокна и изделий из него. Ассортимент насчитывает около 900 видов продукции. Выпускаемые на базе стекловолокна материалы относятся к высокотехнологичным, широко применяются во многих отраслях промышленности. На экспорт поставляется более 90% выпускаемой продукции. География поставок насчитывает 47 стран. Значительная часть разработок новых видов продукции создается силами собственных научно-технических подразделений предприятия. Во второй половине сентября 2018 года "Полоцк-Стекловолокно" стало резидентом свободной экономической зоны "Витебск". -0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Полоцк, предприятие
Версия для печати
К списку
Культура
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4798 BYN 2.474 BYN 2.48 BYN
USD
2.158 BYN 2.155 BYN 2.158 BYN
RUB
3.2222 BYN 3.217 BYN 3.228 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Где в Минске на этой неделе будут установлены мобильные датчики контроля скорости
Все видео

Фотоновости

Открытие третьего этапа спартакиады учащихся Союзного государства "Олимп"
Все фото

Инфографика

V Форум регионов Беларуси и России Главное событие форума - пленарное заседание "Приоритетные направления развития регионального сотрудничества как ключевого фактора интеграции и союзного строительства".
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко "Это не пиаровщина" - Лукашенко объяснил потребность Беларуси в современном отечественном вооружении
Лукашенко встретился с экс-президентом Украины Виктором Ющенко
Лукашенко поздравил отца и сына Нурмагомедовых с победой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Политика
Михаил Бабич и Сергей Румас Румас предложил Бабичу обсудить выполнение достигнутых в Сочи договоренностей
Правительство Беларуси подпишет соглашения о сотрудничестве с шестью регионами России
Заседание Совета министров обороны СНГ пройдет 12 октября в Ташкенте
Экономика
Михаил Мясникович. Фото из архива Мясникович: электроника, фармакология, IT - перспективные сферы для сотрудничества Беларуси и России
Итоги недели на белорусском валютном рынке
В Беларуси для юрлиц и ИП могут запретить онлайн-торговлю подержанными вещами
Происшествия
Фото кингисепп-сегодня.рф Два белоруса погибли в результате ДТП под Санкт-Петербургом
В Минском районе двое парней погибли от удара током
Мошенники заработали Br75 тыс. на инсценировках ДТП в Минской области
Общество
Фото из архива Минздрав объяснил, почему нужно прививаться против гриппа ежегодно
Съезд учителей и работников образования стран СНГ пройдет в Бишкеке
Оценка условий труда для организаций будет упрощаться
Регионы
Фото из архива Минск в 2017-2018 годах по безвизовому режиму посетили свыше 155 тыс. туристов
На строительство авиаремонтного завода в СЭЗ "Минск" планируется направить более $12 млн
Первый чартерный рейс в Хургаду отправился из Гродненского аэропорта
Спорт
Арина Соболенко. Фото Jimmie48 Tennis Photography Арина Соболенко в шаге от топ-10 мирового теннисного рейтинга
Умер первый тренер женской сборной Беларуси по баскетболу Михаил Бицан
Спартакиада Союзного государства "Олимп" открывает юным спортсменам большие перспективы - Мисюров
Технологии
На орбитальной лаборатории "Тяньгун". Фото AP Китайские ученые вырастили растения в космосе
SpaceX посадила возвращаемую ступень ракеты Falcon 9 на космодром Ванденберг
Конкурс IT-проектов: школьники и студенты могут предложить идеи для системы образования
Культура
Билеты в зрительный зал на главное шоу детского "Евровидения-2018" проданы
В Минске 12-14 октября покажут самые романтические и миролюбивые фильмы Ингмара Бергмана
Билеты на музыкальный фестиваль в британском Гластонбери раскупили за рекордно короткое время
В мире
Фото AFP-Getty Images Более 10 тыс. человек пострадали на Шри-Ланке из-за ливней
Бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон провел тест-драйв на дорогах Баку
В Канаде произошел взрыв на заводе по переработке нефти
Газета 7 дней
#ЛюблюГеографию
Жизнь на окраине, или Как корреспондент «7 дней» на рыбалку ходила
...И пусть зазвучит музыка!
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия