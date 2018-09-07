7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-июле увеличили объемы производства продукции на 17,1%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна.

Рост объемов производства обеспечен практически по всем основным видам продукции. Так, наибольший рост ее выпуска произошел на фанерном производстве - на 82,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такая динамика отмечается в основном за счет увеличения объемов производства фанеры в ОАО "Борисовдрев" - на 70,6%. За семь месяцев текущего года предприятие произвело 7,1 тыс. куб.м этой продукции, тогда как в январе-июле 2017-го было выпущено 4,1 тыс. куб.м.

Предприятия концерна на 29,7% увеличили выпуск древесноволокнистых плит, на 21,9% - бумаги и картона, на 18,9% - мебели и на 8% - древесностружечных плит.

"Складские запасы у предприятий не накапливаются, вся продукция планомерно реализуется на внутреннем и внешних рынках", - подчеркнули в пресс-службе. Из всего объема произведенной в январе-июле продукции 68,6% реализовано за рубеж, что на 2,4 процентного пункта больше, чем за аналогичный период 2017 года. Продукция предприятий концерна поставляется в 57 стран.-0-