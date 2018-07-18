Процедура банкротства Глубокского райпо будет проведена в упрощенном порядке

18 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области возбудил дело о банкротстве Глубокского районного потребительского общества (райпо) и открыл в отношении должника конкурсное производство, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе экономического суда.

Собрание уполномоченных общества, которое является высшим органом управления, приняло решение о нецелесообразности проведения досудебного оздоровления райпо и его ликвидации, а также подаче заявления о банкротстве ликвидируемого должника в связи с выявлением недостаточности стоимости имущества для удовлетворения требований кредиторов. В соответствии со ст. 233 Закона об экономической несостоятельности (банкротстве) при таких обстоятельствах защитный период не применяется, процедура банкротства будет проведена в упрощенном порядке, отметили в пресс-службе. Глубокский райисполком и Белкоопсоюз дали согласие на ликвидацию организации.

Согласно заявлению по результатам анализа финансового состояния и платежеспособности, должник имеет коэффициент платежеспособности ниже нормативных значений, причем неплатежеспособность имеет устойчивый характер. По состоянию на 1 июня 2018 года сумма задолженности превышает Br11,4 млн, при этом стоимость имущества должника около Br6 млн.

Глубокское райпо специализируется на розничной торговле в неспециализированных магазинах. По данным на 1 июня 2018 года, списочная численность работников составила 98 человек.-0-