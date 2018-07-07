Процесс запуска завода сульфатной беленой целлюлозы в Светлогорске под контролем - "Беллесбупром"

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Процесс запуска завода сульфатной беленой целлюлозы в ОАО "Светлогорский ЦКК" находится под контролем, заявили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Генподрядчик (компанией САСМЕ) и заказчик проекта (Светлогорский ЦКК) при участии соответствующих органов и организаций приняли все меры по обеспечению безопасного запуска технологического оборудования по производству сульфатной беленой целлюлозы.

Эксплуатация технологического оборудования на объекте проводится генподрядчиком с задействованием газоочистного оборудования, установленного согласно проекту. Генподрядчик провел дополнительный комплекс организационных и технических мероприятий по обеспечению эффективной, бесперебойной работы всех систем очистки выбросов дурнопахнущих газов в окружающую среду. На всех участках, где образуются газы, установлены скрубберы, предназначенные для их улавливания и очистки.

Контроль состояния окружающей среды на объекте и прилегающей к нему территории, включая населенные пункты Светлогорск и Якимова Слобода, а также санитарно-эпидемиологического благополучия населения проводят специализированные лаборатории Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства здравоохранения, ОАО "Светлогорский ЦКК". Центральная производственная лаборатория Светлогорского ЦКК оснащена оборудованием, позволяющим проводить измерения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в установленной области аккредитации в полном соответствии с требованиями.

Для самостоятельного контроля выбросов дурнопахнущих газов Светлогорский ЦКК заключил договор с ООО "Камбилаб" (Минск) на поставку газового хроматографа Agilent 7890 и закупил индикаторные трубки. Кроме того, на период пробного производства предприятие заключило договор с аккредитованной лабораторией России ООО "Экоспейс" (Москва) для определения фактических концентраций дурнопахнущих газов в атмосферном воздухе и в промышленных выбросах.

Для оперативного информирования населения о качестве атмосферного воздуха подробная информация размещается на сайтах Светлогорского зонального центра гигиены и эпидемиологии, Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, а также в режиме реального времени на светодиодном информационном табло ОАО "Светлогорский ЦКК".

Размер санитарно-защитной зоны (СЗЗ) установлен согласно проекту СЗЗ "Строительство завода по производству сульфатной беленой целлюлозы мощностью 400 тыс. т в год", который в соответствии с заключением государственной санитарно-гигиенической экспертизы соответствует требованиям законодательства Беларуси в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Согласно проекту, в расчетную СЗЗ не попадают территории садоводческих товариществ и дачных кооперативов, объекты по выращиванию сельскохозяйственных культур, используемых для питания населения (теплицы и сельскохозяйственные угодья с открытым грунтом КСУП "Светлогорская овощная фабрика"), усадебная жилая застройка (д. Якимова Слобода).-0-