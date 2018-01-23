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Рыбокомбинат "Любань" до конца года освоит выпуск 15 наименований консервов

Новости компаний 23.01.2018 | 20:01
Фото из архива
Фото из архива

23 января, Любань /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Рыбокомбинат "Любань" планирует до конца 2018 года освоить выпуск 15 наименований рыбных консервов. Об этом сообщил сегодня во время пресс-тура директор предприятия Валерий Гормаш, передает корреспондент БЕЛТА.

Рыбокомбинат начал промышленное производство рыбных консервов осенью прошлого года. Сейчас в новом цехе работает одна линия, вскоре будет функционировать вторая. Дополнительно на предприятии создадут новые рабочие места. Персонал, который будет здесь трудиться, проходит обучение. С запуском второй линии увеличится объем производства консервов с нынешних 8 тыс. до 12 тыс. банок в смену.

"Выпускаются два вида консервов: карп и толстолобик с добавлением масла, - отметил Валерий Гормаш. - К июню к этим консервам добавится белый амур с добавлением масла. Кроме того, появятся все эти рыбы в желе, в собственном соку. Еще одним видом продукции станет щука с добавлением масла. К концу года предполагается выпускать карпа, толстолобика, белого амура, щуку и сома в томате". Таким образом, рыбокомбинат освоит выпуск 15 наименований различных видов консервов.

По словам руководителя, в Беларуси консервы из прудовой рыбы поставляют на рынок три предприятия. Себестоимость продукции "Любани" ниже, так как этот рыбокомбинат располагает собственным сырьем, объемы производства которого растут. Так, в 2017 году получено около 1,5 тыс. т рыбы, в 2016 - 1,1 тыс. т.

Разработку рецептур, технических условий (ТУ), ГОСТов для рыбных консервов "Любани" ведут ученые Национальной академии наук. В сотрудничестве с ними также проходит работа над брендом "Карп по-любански". Что касается реализации продукции, на первом этапе сбыт консервов осуществляется в системе потребительской кооперации Любанского района, а также частными торговыми организациями. Начались поставки консервов рыбокомбината в систему потребкооперации Узденского района, в Могилевскую и Гомельскую области. Прорабатываются вопросы выхода на российский рынок. По словам Валерия Гормаша, интерес к продукции рыбокомбината проявляют партнеры из Подмосковья. Кроме того, они готовы поставлять в Любань замороженную морскую рыбу и другое рыбное сырье для производства консервов. Их инициативы изучаются.

Инвестиционный проект строительства цеха по производству рыбных консервов в "Любани" реализуется с 2012 года. Новый цех предполагалось ввести в строй еще в 2015 году, но поставленное первоначально технологическое оборудование не соответствовало проектному заданию и оказалось непригодно для переработки прудовой рыбы семейства карповых. Запуск производства был сорван. Поставщика оборудования, которым являлась одна из российских компаний, впоследствии удалось убедить в необходимости его замены, однако много времени было упущено. Лишь в начале марта 2017 года нужное оборудование поступило на рыбокомбинат.

Основными видами деятельности ОАО "Рыбокомбинат "Любань" являются рыбоводство и рыболовство. Предприятие располагает 49 прудами общей площадью более 2 тыс. га. Основными видами выращиваемой рыбы являются карп, белый амур, толстолобик, щука, сом.-0-

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Теги
предприятие, продовольствие, продукты питания, рыба
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