Шумилинское райпо признано банкротом

5 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области признал экономически несостоятельным (банкротом) Шумилинское районное потребительское общество и открыл в отношении должника ликвидационное производство сроком на один год, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

После вступления в законную силу постановления суда антикризисный управляющий Валерий Байков должен приступить к погашению заявленных требований 147 конкурсных кредиторов в объеме около Br3,97 млн за счет продажи имущества банкрота. Стоимость активов должника оценивается почти в Br4,5 млн. Однако, как отметил Валерий Байков, этого может не хватить для полного расчета с кредиторами, так как основную массу имущества составляют низколиквидные активы, в том числе морально устаревшее, разукомплектованное оборудование, ветхая недвижимость. Кроме того, из примерно сотни выявленных капитальных зданий и сооружений лишь 4 объекта имеют полный комплект регистрационных документов, по остальным строениям предстоит провести работу по регистрации, на что потребуются временные и финансовые ресурсы.

Дело о банкротстве предприятия возбуждено в январе 2018 года по инициативе должника. Постановлением собрания уполномоченных, которое является высшим органом управления общества, принято решение о нецелесообразности досудебного оздоровления. Основным видом деятельности общества является розничная торговля в неспециализированных магазинах продуктами питания. По информации на июнь 2018 года численность штатных сотрудников составляла 32 человека, из которых 14 работников находились в социальном отпуске по уходу за ребенком.-0-