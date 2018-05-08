Швейный корпус с подземным переходом ОАО "КИМ" выкупил отечественный инвестор почти за Br500 тыс.

8 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Швейный корпус с подземным переходом витебского ОАО "КИМ" выкупил отечественный инвестор почти за Br500 тыс. по результатам аукциона, организованного сегодня ККУП "Витебский областной центр маркетинга", передает корреспондент БЕЛТА.

Это здание стало первым проданным из около полусотни объектов недвижимости на основной производственной площадке предприятия, которое признано банкротом и находится в процедуре ликвидации. Как пояснил антикризисный управляющий Сергей Кустов, вырученные от продажи строения деньги пойдут на погашение задолженности по внеочередным платежам (на начало февраля ее размер превысил Br667 тыс.).

В состав лота были включены производственный корпус площадью свыше 7,5 тыс. кв.м, в том числе три пристройки, тамбур и подземный переход, а также доли в праве собственности на объекты инженерной инфраструктуры. Они расположены на неделимом земельном участке общей площадью почти 10 га, который при продаже недвижимости будет предоставляться в долевую аренду, пояснил Сергей Кустов.

Интерес к лоту стоимостью почти Br470 тыс. проявил один покупатель, который и согласился приобрести его по начальной цене продажи, увеличенной на 5%.

Чулочно-трикотажная фабрика "КИМ" ("Коммунистический Интернационал Молодежи", позже "Классика Индустрии Моды") образована в 1931 году. В 1996 году на базе имущественного комплекса предприятия создано Витебское ОАО "КИМ". Решение о признании должника банкротом и открытии ликвидационного производства было принято в августе 2015 года и продлено до 6 октября 2018 года.-0-