"Слодыч" выпустит растворимое печенье для детей с 6 месяцев

23 января, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" планирует в текущем году выпустить растворимое печенье для детей с шести месяцев. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил заместитель директора предприятия Леонид Сенько.

"Ведется разработка растворимого печенья "Лапушка" и "Лапушка" яблоко и тыква" для детского питания с шести месяцев. Данный вид продукции не представлен в торговых сетях белорусскими производителями, таким образом, оно станет импортозамещающим. В нынешнем году планируется начать выпуск такого печенья", - рассказал Леонид Сенько.

В планах у предприятия наращивание объемов производства сдобного печенья в том числе за счет разработки новых вкусовых рецептур. Ожидается расширение линейки сдобного печенья Chitorio, выпуск крекеров BeZoom с различными вкусами. Ассортимент предприятия в наступившем году будет включать около 200 наименований мучных кондитерских изделий. Всего в 2018 году фабрика планирует произвести свыше 13,3 т продукции и увеличить до 25% долю на рынке печенья Беларуси.

В наступившем году "Слодыч" планирует выйти на рынки Молдовы и Израиля. "Происходит постоянная диверсификация географии экспорта. Ожидается, что удельный вес экспортных поставок в выручке вырастет до 10,4%. Одновременно ведется активная работа по продвижению продукции через товаропроводящую сеть концерна "Белгоспищепром". На рынке кондитерских изделий возрастает конкуренция в связи с ростом импорта продукции", - отметил Леонид Сенько.

Предприятие в 2017 году экспортировало продукцию в 13 стран на более чем $1,9 млн. Лидирующее место в поставках сохранилось за Россией (67,3%), также мучные кондитерские изделия поставлялись в Монголию, Германию, Сербию, Кыргызстан, Казахстан, Эстонию, Латвию, Литву, США, Китай, Ирак, Азербайджан.

ОАО "Кондитерская фабрика "Слодыч" входит в состав концерна "Белгоспищепром" и является лидером рынка печенья и мучных кондитерских изделий. Предприятие производит и реализует более 100 видов печенья (сахарного, сдобного, затяжного, овсяного и глазированного), а также крекеры и кексы.-0-