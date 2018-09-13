Стеклозавод "Елизово" погасил задолженность перед кредиторами

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Могилевской области завершил ликвидационное производство в отношении белорусско-австрийского совместного закрытого акционерного общества "Стеклозавод "Елизово", сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Суд не выявил оснований для признания недействительными итогов ликвидационного производства. В связи с чем отчет управляющего признан обоснованным, ликвидационное производство в отношении СЗАО завершено. Определение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.

Задолженность должника по реестру требований кредиторов на общую сумму Br31,3 млн признана погашенной.

В ходе конкурсного производства для реализации имущества должника за весь период проведено 12 несостоявшихся торгов. По итогам очередных торгов, прошедших 11 апреля 2018 года, имущественный комплекс и оборотные средства проданы ОАО "Гродненский стеклозавод". Право собственности перешло 10 мая, с момента госрегистрации договора купли-продажи имущественного комплекса. Расчеты с покупателем завершены. Вырученные от продажи предприятия денежные средства перечислены кредиторам четвертой группы очередности.

Как сообщала БЕЛТА в июне, после присоединения к Гродненскому стеклозаводу коллектив предприятия продолжает работать стабильно и эффективно. Рассмотрен вопрос о проведении модернизации производства. В ближайшее время будет проведен ремонт двух стекловаренных печей, что позволит повысить качество продукции.-0-