Строительство "Газпром центра" в Минске продолжит итальянский генподрядчик

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральным подрядчиком строительства многофункционального комплекса "Газпром центр" станет итальянская компания Codest, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

Соответствующий пакет документов подписан в Минске. Инвестором и заказчиком строительства выступает ОАО "Газпром трансгаз Беларусь".

Строительство многофункционального комплекса "Газпром центр" в Минске началось в 2015 году. Работы на строительной площадке возобновятся по мере готовности генерального подрядчика.

Codest входит в состав группы компаний Rizzani De ECCHER. Строительный холдинг существует на рынке с 1831 года, оказывает услуги в странах Восточной Европы и СНГ с 1984 года. В портфолио компании: реставрация Центрального железнодорожного вокзала Милана и исторических объектов в Венеции (Италия), Центрального стадиона "ВТБ-Динамо" (Москва), строительство МФК "Арена парк" (Москва), главного офиса банка "Интеса Сан Паоло" (Турин, Италия), МФК "Ашан Клош Д'Ор" (Люксембург), "Портопикколо" (Триест, Италия), Центра исмаилитов (Душанбе, Таджикистан), Великой мечети Абу-Даби (ОАЭ), отеля Four seasons (Баку, Азербайджан), отеля Radisson Blu (Киев, Украина).-0-