Светлогорский ЦКК готовится к реализации сульфатной беленой целлюлозы на рынках стран СНГ

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Светлогорский ЦКК" ведет подготовительные работы по реализации сульфатной беленой целлюлозы на биржевых торгах в страны СНГ, сообщил генеральный директор предприятия Юрий Крук в докладе руководству концерна "Беллесбумпром" о положении дел в функционировании нового завода. Такая информация размещена на сайте концерна, сообщает БЕЛТА.

В докладе отмечается, что завод функционирует в периодическом режиме с проведением работ по настройке и наладке всех систем и технологических процессов. Уже достигнуты достаточно высокие качественные характеристики нового продукта - сульфатной беленой целлюлозы.

Осуществлены первые поставки целлюлозы на внутренний рынок страны. Продано 230 т, на складе еще имеется запас в 1 750 т. Сейчас ведутся подготовительные работы по реализации сульфатной беленой целлюлозы на биржевых торгах в страны СНГ. В перспективе планируются поставки и на рынки стран дальнего зарубежья, в основном государств ЕС.

Генеральный директор также добавил, что достигнут хороший результат по выработке собственной электроэнергии: оборудование обеспечивает получение в два раза большего количества электроэнергии, чем использует собственное производство. Соответственно, это может стать дополнительным источником дохода для предприятия.

Отдельно Юрий Крук остановился на экологическом вопросе, который получил широкий общественный резонанс. Он доложил, что ни одна из взятых на анализ проб воздуха и воды не показала превышения предельно допустимых норм (концентраций) выброса загрязняющих веществ, а неприятный запах устраняется. Руководитель завода также сообщил, что в населенном пункте Якимова Слобода организована встреча представителей предприятия и госорганов с населением. Жителям доводится вся необходимая информация о результатах исследований воздуха и воды вблизи населенного пункта и о проводимых на предприятии работах.

Председатель концерна "Беллесбумпром" Юрий Назаров поручил генеральному директору ОАО "Светлогорский ЦКК" держать ситуацию на постоянном контроле и в оперативном порядке информировать концерн.-0-