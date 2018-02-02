Туровский молочный комбинат запустил новые линии по производству полутвердых и мягких сыров

2 февраля, Туров /Корр. БЕЛТА/. Оборудование второй производственной очереди, которая включает две современные линии по производству полутвердых сыров по технологии "паста филата" и мягких сливочных сыров, запущено в ОАО "Туровский молочный комбинат", передает корреспондент БЕЛТА.

Стоимость нового оборудования составила порядка 26 млн евро. Оно позволит предприятию увеличить переработку уже в этом году с 340 т до 400-410 т молока в сутки, а к 2020 году - до 760 т.

Как отметила на пресс-конференции, посвященной запуску второй производственной очереди, директор предприятия Ольга Луцко, объем производства сыров в 2017 году превысил 10,5 тыс. т, что на 16% больше по отношению к позапрошлому году. "При полной загрузке двух производственных линий предприятие сможет выпустить в этом году уже порядка 19 тыс. т сыров, а в 2020-м - до 30 тыс. т", - сказала директор.

Ассортиментный портфель молочного комбината насчитывает около 80 позиции. 26 новых продуктов было выведено на рынки в прошлом году.

Также на предприятии отметили, что по итогам 2017 года 77% реализуемой продукции отгружено на экспорт. Туровская продукция представлена в России, Казахстане, Кыргызстане, Азербайджане, Армении, Грузии, Узбекистане, Туркменистане, Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре. В сентябре прошлого года отгружена первая партия продукции в Гонконг, а в декабре - в Иорданию. В настоящий момент ведутся переговоры с представителями коммерческих структур Китая, а также Ирана, Ирака и Украины.

ОАО "Туровский молочный комбинат" - высокотехнологичное предприятие по производству полутвердых и мягких сыров по итальянским технологиям, основано в 2009 году. Первые отгрузки готовой продукции состоялись в мае 2013 года. На предприятии внедрены системы менеджмента безопасности пищевых продуктов и менеджмента качества. Продукция представлена на рынке под тремя брендами.-0-

Фото Сергея Холодилина.