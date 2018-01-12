Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" направит 200 млн евро на строительство свиноводческих репродукторов

12 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" направит более 200 млн евро на строительство свиноводческих репродукторов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в компании.

Всего концерн намерен построить 5 однотипных ультрасовременных комплексов в Миорском, Полоцком, Оршанском, Лиозненском и Глубокском районах. Каждый репродуктор рассчитан на содержание 5 тыс. свиноматок с годовым производством поросят доращивания около 140 тыс. голов. Объект будет представлять собой закрытый комплекс с полной автоматизацией и компьютеризацией всех производственных и технологических процессов: кормления животных, обогрева, вентиляции помещений, доения и навозоудаления. Предусмотрена повышенная биологическая защита: двойные заборы, системы видеонаблюдения, дезинфекционные барьеры, санпропускники и т.д.

Кроме того, для повышения эффективности и экономической целесообразности функционирования комплексов в них планируется содержать современные генетические породы свиней (линии), закупленные в европейских странах с благополучной ситуацией по АЧС и отличающиеся повышенной скороспелостью, устойчивостью к стрессам и инфекционным заболеваниям, молочностью и крупноплодностью маток.

Проект реализуется за счет собственных средств предприятий концерна и иностранных кредитных линий в связи с высокой степенью физического и морального износа действующих в регионе свиноводческих комплексов. Ожидается, что одним из первых такой репродуктор появится в Лиозненском районе (вблизи деревни Пушки). Коммунальное производственное унитарное предприятие "Витебский бекон" намерено приступить к его строительству уже в первом квартале нынешнего года. Срок строительства займет два года. Выйти на проектные производственные мощности планируется через год после его окончания и проведения комплектации комплекса.

Государственное объединение "Витебский концерн "Мясо-молочные продукты" - одна из крупнейших в Беларуси компаний по производству мясо-молочной, мукомольно-крупяной продукции, комбикормов, премиксов, рыбных консервов. В структуру объединения входят 8 молокоперерабатывающих предприятий, 4 мясокомбината, 5 предприятий по переработке зерна, 40 сельскохозяйственных и 3 обслуживающих организации, комбинат строительных материалов, торговая сеть, представленная акционерными обществами "Торговый дом "Витебск" (Минск) и "Витебские продукты" (Витебск) ОАО "Витебскмясомолпром".-0-