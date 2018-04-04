Возбуждено дело о банкротстве Брестской мебельной фабрики

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено дело о банкротстве унитарного предприятия "Брестская мебельная фабрика", сообщили БЕЛТА в экономическом суде Брестской области.
Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) предприятия возбуждено определением суда от 26 марта 2018 года, в отношении должника открыто конкурсное производство. Управляющим по делу назначено общество с ограниченной ответственностью "Санация бизнеса". Судебное заседание назначено на 28 мая.
Решение о подаче заявления о банкротстве предприятия было принято 23 марта наблюдательным советом ОАО "Ивацевичдрев", которое является его учредителем. С учетом положений законодательства у экономического суда Брестской области были основания для принятия заявления.
Унитарное предприятие "Брестская мебельная фабрика" находилось в процедуре ликвидации с 26 июня 2017 года.-0-
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