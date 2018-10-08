Жабинковский сахарный завод завершает модернизацию производства

8 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Жабинковский сахарный завод" завершает инвестиционную программу по модернизации производства, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор акционерного общества Виктор Миронов.

К перерабатывающему сезону на предприятии полностью обновили продуктовый цех. В частности, установлены два новых вертикальных аппарата варки утфеля второго и третьего продукта, приемные мешалки, кристаллизатор, насосное оборудование. В очередной этап модернизации вложено около Br20 млн кредитных ресурсов и собственных средств. До конца года в ОАО планируют завершить многолетнюю инвестиционную программу. "Параллельно с работающим заводом продолжается монтаж нового оборудования - диффузионной установки и еще одной линии сушки сахара. После этого берем так называемые инвестиционные каникулы. В модернизацию вложены хорошие деньги, надо, чтобы они сейчас начинали эффективно работать", - отметил Виктор Миронов.

Поэтапная реконструкция завода позволила ОАО улучшить качество сахара и увеличить мощности производства. Сейчас в сутки здесь перерабатывают до 9 тыс. т сахарной свеклы. Согласно республиканской программе развития сахарной отрасли суточная переработка сладких корнеплодов в Жабинке к 2020 году должна составить 10 тыс. т. "Мы должны выйти на европейский уровень качества сахара, чтобы при первой же возможности могли его отгрузить европейским потребителям", - сказал руководитель.

Весь произведенный в Жабинке сахар реализуется практически в равном соотношении на внутреннем и внешнем рынках. Основной объем экспорта составляют поставки в Россию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. В этом году пробную партию сахарного песка отгрузили в Монголию. Также продукцию завода можно встретить на прилавках русских магазинов на Брайтон-Бич. Уже более десятка лет из Жабинки в США ежегодно отгружается примерно 40 т сахара.

В новом сезоне в ОАО планируют переработать около 1 млн т сахарной свеклы и произвести более 130 тыс. т сахара. Ориентировочно сезон переработки завершится в начале января будущего года.-0-