 Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 на 13 февраля

Горнолыжный спорт
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|11:30
|05:30
|М
|мужчины, комбинация Скоростной спуск
|15:00
|09:00
|М
|мужчины, комбинация Слалом (Финал)
Керлинг
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|09:05
|03:05
|MIX
|дабл-микст Финал за 3-е место
|20:05
|14:05
|MIX
|дабл-микст Финал
Конькобежный спорт
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:00
|14:00
|М
|мужчины, 1500 м Финал
Лыжные гонки
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|17:30
|11:30
|Ж
|женщины, спринт, классический стиль Квалификация
|18:15
|12:15
|М
|мужчины, спринт, классический стиль Квалификация
|20:00
|14:00
|Ж
|женщины, спринт, классический стиль Финал
|20:00
|14:00
|М
|мужчины, спринт, классический стиль Финал
Санный спорт
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|19:30
|13:30
|Ж
|женщины, сани-одиночки 3-ий и 4-ый заезды (Финал)
Сноуборд
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:00
|04:00
|Ж
|женщины, хаф-пайп Финалы
|13:00
|07:00
|М
|мужчины, хаф-пайп Квалификация
Хоккей на льду
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|16:40
|10:40
|Ж
|женщины CAN – FIN Группа А
|21:10
|15:10
|Ж
|женщины USA – RUS Группа А
Шорт-трек
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|19:00
|13:00
|М
|мужчины, 1000 м Квалификация
|19:00
|13:00
|М
|мужчины, 5000 м, эстафета Квалификация
|19:00
|13:00
|Ж
|женщины, 500 м Финалы
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