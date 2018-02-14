Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 на 14 февраля

|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины, 15 км, индивидуальная гонка Финал
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|09:05
|03:05
|М
|мужчины DEN – SWE Круговой раунд #1
|09:05
|03:05
|М
|мужчины CAN – ITA Круговой раунд #1
|09:05
|03:05
|М
|мужчины KOR – USA Круговой раунд #1
|09:05
|03:05
|М
|мужчины SUI – GBR Круговой раунд #1
|14:05
|08:05
|Ж
|женщины JPN – USA Круговой раунд #1
|14:05
|08:05
|Ж
|женщины RUS – GBR Круговой раунд #1
|14:05
|08:05
|Ж
|женщины DEN – SWE Круговой раунд #1
|14:05
|08:05
|Ж
|женщины SWE – CHN Круговой раунд #1
|20:05
|14:05
|М
|мужчины CAN – GBR Круговой раунд #2
|20:05
|14:05
|М
|мужчины KOR – SWE Круговой раунд #2
|20:05
|14:05
|М
|мужчины SUI – ITA Круговой раунд #2
|20:05
|14:05
|М
|мужчины NOR – JPN Круговой раунд #2
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|19:00
|13:00
|Ж
|женщины, 1000 м Финал
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|15:00
|09:00
|М
|мужчины, малый (нормальный) трамплин + гонка 10 км Трамплин (NH)
|17:45
|11:45
|М
|мужчины, малый (нормальный) трамплин + гонка 10 км Лыжная гонка 10 км (Финал)
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:20
|14:20
|М
|мужчины, сани-двойки 1-ый и 2-ой заезды (Финал)
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:30
|04:30
|М
|мужчины, хаф-пайп Финалы
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:00
|04:00
|MIX
|спортивные пары Короткая программа
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|12:10
|06:10
|Ж
|женщины SWE – SUI Группа В
|16:40
|10:40
|Ж
|женщины JPN – KOR Группа В
|21:10
|15:10
|М
|мужчины RUS – SVK Группа В
|21:10
|15:10
|М
|мужчины USA – SLO Группа В
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