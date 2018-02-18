Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 на 19 февраля

Бобслей
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:15
|14:15
|М
|мужчины, экипажи-двойки 3-ий и 4-ый заезды (Финал)
Керлинг
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|09:05
|03:05
|Ж
|женщины USA – DEN Круговой раунд #8
|09:05
|03:05
|Ж
|женщины JPN – CAN Круговой раунд #8
|09:05
|03:05
|Ж
|женщины SWE – KOR Круговой раунд #8
|09:05
|03:05
|Ж
|женщины RUS – SUI Круговой раунд #8
|14:05
|08:05
|М
|мужчины ITA – KOR Круговой раунд #9
|14:05
|08:05
|М
|мужчины SWE – SUI Круговой раунд #9
|14:05
|08:05
|М
|мужчины USA – CAN Круговой раунд #9
|14:05
|08:05
|М
|мужчины GBR – DEN Круговой раунд #9
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины GBR – SUI Круговой раунд #9
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины DEN – RUS Круговой раунд #9
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины CHN – USA Круговой раунд #9
|20:05
|14:05
|Ж
|женщины JPN – SWE Круговой раунд #9
Конькобежный спорт
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:00
|14:00
|М
|мужчины, 500 м Финал
|20:00
|14:00
|Ж
|женщины, 2400 м, командная гонка преследования Квалификация
Прыжки на лыжах с трамплина
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|21:30
|15:30
|М
|мужчины, большой трамплин LH, команды Финал
Сноуборд
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|09:30
|03:30
|Ж
|женщины, биг-эйр Квалификация
Фигурное катание
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:00
|04:00
|MIX
|танцы на льду Короткий танец
Фристайл
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:00
|04:00
|Ж
|женщины, хаф-пайп Квалификация
Хоккей на льду
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|13:10
|07:10
|Ж
|женщины Полуфинал #1
|21:10
|15:10
|Ж
|женщины Полуфинал #2
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