Расписание соревнований Олимпийских игр в Пхёнчхане-2018 на 22 февраля

Биатлон
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|20:15
|14:15
|Ж
|женщины, 4х6 км, эстафета Финал
Горнолыжный спорт
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|10:15
|04:15
|М
|мужчины, слалом 1-ая попытка
|13:45
|07:45
|М
|мужчины, слалом 2-ая попытка (Финал)
Керлинг
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|09:05
|03:05
|Ж
|женщины Тай-брейк (по необх-ти)
|09:05
|03:05
|М
|мужчины Тай-брейк (по необх-ти)
|20:05
|14:05
|М
|мужчины 1/2 Финала #1
|20:05
|14:05
|М
|мужчины 1/2 Финала #2
Лыжное двоеборье
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|16:30
|10:30
|М
|мужчины, командное перв-во, трамплин+эстафета 4x5 км Трамплин (LH)
|19:20
|13:20
|М
|мужчины, командное перв-во, трамплин+эстафета 4x5 км Эстафета 4х5 км
Сноуборд
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|12:00
|06:00
|Ж
|женщины, параллельный гигантский слалом Квалификация
|12:00
|06:00
|М
|мужчины, параллельный гигантский слалом Квалификация
Фристайл
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|11:30
|05:30
|М
|мужчины, хаф-пайп Финалы
Хоккей на льду
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|13:10
|07:10
|Ж
|женщины Финал
Шорт-трек
|Местн
|Минск
|Дисциплина
|19:00
|13:00
|М
|мужчины, 500 м Финалы
|19:00
|13:00
|Ж
|женщины, 1000 м Финалы
|19:00
|13:00
|М
|мужчины, 5000 м, эстафета Финалы
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