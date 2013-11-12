Белорусский теннис: как зажечь новые звезды?

Корр. БЕЛТА Максим, что для вас теннис – любимая игра или работа, которой вы занимаетесь уже три десятка лет? Я никогда не считал теннис просто развлечением, игрой, потому что с шести лет, когда начал серьезно заниматься им, для меня это была трудная работа. А с течением лет она постепенно превратилась в любимую профессию. В противном случае я не смог бы так долго и, по-моему, достаточно успешно заниматься ею. Поэтому, повторюсь, теннис для меня – трудная работа, ставшая любимой профессией.

Андрей Жизнь профессионального теннисиста нелегка. Это бесконечные перелеты, смена часовых поясов и климатических условий, череда гостиниц по всему миру, не говоря уже о травмах и участии в изнурительном турнирном марафоне. Не устали от всего этого? Что мотивирует вас продолжать карьеру игрока? То, что вы перечислили, является неотъемлемой частью моей профессии. Будучи профессиональным теннисистом, невозможно не путешествовать со всеми вытекающими из этого не только плюсами, но и минусами. Поэтому постоянные переезды стали для меня привычкой, без которой я не мыслю свою жизнь. К слову, это помогает мне легко справляться с трудностями, которые неизбежно возникают, когда разъезжаешь по миру едва ли не круглый год. Ну и, конечно, понимание и поддержка со стороны семьи дают дополнительные силы для того, чтобы справляться с ними, как говорится, без лишних проблем. Добавлю, что по мере приближения к завершению игровой карьеры (а годы берут свое) я все больше ценю тот образ жизни, который является непременной составляющей частью моей профессии.

Рустамов Сергей Добрый день, уважаемый Максим Николаевич! В минувшем году в паре с Викторией Азаренко вы стали первыми в истории олимпийскими чемпионами в миксте. Не собираетесь повторить этот успех на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро? Вообще-то, чем старше я становлюсь, тем более краткосрочные прогнозы относительно своего участия в турнирах делаю. С моей стороны было бы достаточно легкомысленно заявлять, что я обязательно буду играть до такого-то года или месяца, а уж тем более заикаться о бразильской Олимпиаде, до которой еще три года. К слову, последние пять-шесть лет свои игровые планы я измеряю отрезками протяженностью максимум месяц. Хотя, безусловно, очень бы хотелось оставаться в строю до Игр в Рио, но как получится, сказать сейчас трудно. Поскольку могут возникнуть обстоятельства, которые не позволят мне принять в них участие. В этой связи могу сказать лишь одно: я делаю все возможное для того, чтобы, проснувшись утром, быть стопроцентно готовым к участию в очередном турнире, находясь в лучшей физической форме.

Станислав Не обидно было завершить год на 9-м месте в мировом парном рейтинге? Каковы в этой связи перспективы белорусско-румынского дуэта Мирный/Текау? Начну с того, что наше партнерство с Хорией Текау завершилось после турнира в Париже. Хотя мы достаточно успешно провели концовку сезона, но в целом наш тандем в этом году не добился больших успехов, выиграв всего три турнира под эгидой АТР - в апреле в Бухаресте, в июне в голландском Хертогенбосе и в октябре в Пекине. Поэтому по окончании сезона мы совместно приняли решение о прекращении игрового сотрудничества. Кстати, Хория уже нашел себе партнера на будущий сезон: он будет выступать в паре с голландцем Жаном-Жюльеном Ройером. А вот я пока не определился, с кем буду играть вместе в следующем году. Однако при этом мы с Хорией остаемся друзьями.



Что касается моих чувств в связи с девятым местом в рейтинге, которое не позволило нам принять участие в итоговом турнире года в Лондоне, то, конечно, была горечь, на глаза накатывали чуть ли не детские слезы, потому что счастье, как говорится, было так близко и ускользнуло в самый последний момент. Но эта горечь ощущалась в течение всего нескольких часов после окончания матча, который не позволил нам квалифицироваться на чемпионат в Лондоне. Ибо было понятно, что девятое место в рейтинге означает, что позади нас остались многие сильные дуэты. А если к этому добавить, что Ассоциация теннисистов-профессионалов включает в рейтинг порядка двух тысяч игроков, то осознаешь: занятое нами место вполне достойное. Тем более что на протяжении всей своей игровой карьеры я всегда делал все от меня зависящее для достижения максимального результата, и это помогло мне не единожды принимать участие в итоговом чемпионате мира, причем дважды выигрывать его.



На сей раз я побывал в Лондоне в новой для меня роли спортивного комментатора. Дело в том, что телеканал Sky Sports, который транслирует теннис на Великобританию, и американский Tennis Channel предложили мне попробовать комментировать теннисные матчи в Лондоне. Безусловно, было волнение, ведь мне довелось это делать впервые в жизни, да к тому же комментарии транслировались на страны с богатыми теннисными традициями, где многие люди очень хорошо разбираются в нашем виде спорта. Но все прошло удачно, думаю, что я справился. А заодно увидел как бы со стороны некоторые игровые нюансы, понимание которых пригодится мне в дальнейшей спортивной карьере.

Ильина Мария Вы победитель 54 турниров под эгидой АТР и ITF, в том числе 6 турниров "Большого шлема" в мужском парном разряде и обладатель еще 4 "шлемов" в миксте. Вашими партнерами были многие известные теннисисты, а среди партнерш наша Вика Азаренко и знаменитая американка Серена Уильямс. С кем вам проще играть – с мужчинами или женщинами? Лично для меня ситуация здесь напоминает ту, что мы видим в семье, где много детей. С кем-то из них проще, с кем-то сложнее, но родители любят всех. Так и для меня все мои партнеры и партнерши, как дети, с которыми приходится уживаться, воспитывать и одновременно воспитываться самому. То есть это обоюдный процесс, поэтому я бы не стал выделять, с кем мне играть проще. Любой из партнеров для меня по-своему дорог. Даже выступая вместе с самым неудобным из них, мне приходилось адаптироваться, находить в себе игровые и чисто человеческие качества, которые помогали выигрывать. Причем даже те партнеры, с которыми я проигрывал, наделили меня ценным опытом, без которого я бы не смог успешно играть и стать тем, кем стал.

Корр. БЕЛТА А кто для вас являлся самым неудобным соперником? Пожалуй, шведы Томас Йохансон и Йонас Бьоркман. Именно с ними у меня сложился самый отрицательный баланс побед и поражений в личных встречах. Кстати, если посмотреть статистику моих выступлений в Уимблдоне – одном из наиболее любимых мною турниров, - то нетрудно заметить, что в самые успешные для меня годы дорогу мне переходили как раз эти два шведа. Почему так получалось? Наверное, потому, что шведы – спокойная, неэмоциональная нация, а я тоже человек уравновешенный, можно сказать, нейтральный по характеру. Поэтому возможно, что монотонность игры со шведами на меня давила. Плюс к этому по стилю своей игры они были мне неудобны, не говоря уже о том, что оба теннисисты высокого класса. Что же касается парных соперников, то даже самых именитых и титулованных братьев Брайанов мне доводилось не раз обыгрывать с разными партнерами. А это, поверьте, очень нелегко, о чем они сами не раз говорили.

Виктория Максим, Ваши спортивные достижения, как и Ваше долголетие в теннисе, вызывают большое уважение. Какова роль в этом вашей семьи? Заслугу семьи в моих спортивных достижениях невозможно переоценить. Мне очень повезло с родителями, которые воспитали меня, научили думать, привили правильные нравственные ценности. Для меня семья всегда была в радость и в помощь. Я дорожу семейными ценностями и считаю, что без семьи у меня не было бы успехов ни в спорте, ни в жизни.

Корр. БЕЛТА Вы много лет были лидером нашей команды в соревнованиях Кубка Дэвиса, побеждавшей таких грозных соперников, как, например, россияне и аргентинцы. Но сегодня в белорусском теннисе не видно новых Мирных и Волчковых. В чем причина этого и что, на ваш взгляд, необходимо для того, чтобы новые белорусские звезды появились на корте? Почему сейчас не видно новых звезд, за исключением Азаренко, которая с детства тренируется в Америке? Во-первых, надо понимать, что система, которая выращивала Волчковых, Мирных, Зверевых, Барабанщиковых, Пучек, вышла из строя. Мы же не фабрика, где на конвейере постоянно выпускается продукция. Обстоятельства, в которых мы начинали расти как теннисисты, были другими: существовал Советский Союз. А когда он рухнул, очень многое поменялось не только в спорте, но и в жизни людей, причем не в лучшую сторону. И если продолжить аналогию с производством, а теннисистов при этом рассматривать как своеобразный конечный продукт, то производственный сбой произошел очень серьезный.



Сегодня мы пытаемся вновь наладить это производство, модернизировать его с тем, чтобы выращивать новых звезд. Но это весьма длительный процесс, который порой занимает не год, не два, не пять и даже не десять лет. В качестве примера можно привести такие теннисные страны, как Австралия, Швеция, та же Америка. В 60-е – 80-е годы они задавали тон в мировом теннисе, а сегодня там никого, по сути, нет.



Поэтому опыт, в частности Волчкова и Мирного, – это та база, без которой у нас не может вырасти ни один по-настоящему профессиональный теннисист. Ведь на нас работала вся система подготовки спортсменов, созданная в Советском Союзе. В частности, очень активно участвовала в воспитании новых звезд теннисная школа Минского автозавода. Сейчас, к сожалению, этого нет, поскольку с середины 90-х годов все это постепенно разрушалось и только теперь понемногу стало возрождаться.



При этом надо учитывать, что есть много ручейков, которые, сливаясь в одно целое, питают процесс выращивания новых чемпионов, начиная с организационных вопросов и заканчивая материально-финансовым обеспечением, чтобы тренер тренировал, а не искал деньги на приобретение ракеток или проезд на турниры. Ну и, конечно, сами юные теннисисты, если хотят добиться больших успехов, должны работать, без всякого преувеличения, с ожесточением.



В принципе, я не сомневаюсь, что лучшие традиции белорусского тенниса будут продолжены, что появятся новые Мирные и Волчковы. Уверен, что с приходом к руководству нашей федерацией Александра Васильевича Шакутина, Владимира Волчкова и Татьяны Пучек в роли тренеров система подготовки классных теннисистов будет отлаживаться и их в Беларуси будет все больше.

Леонид Савельевич Буквально вчера сеть магазинов "Евроопт" объявила о том, что будет выделять специальные гранты на развитие детско-юношеского тенниса в Беларуси. Насколько, с вашей точки зрения, актуальна эта инициатива?



К слову, за последние годы это самая оптимистичная новость для развития детско-юношеского тенниса в Беларуси. Потому что в 90-е годы существовавшая в стране система подготовки юных теннисистов самого высокого уровня, которые неоднократно выигрывали престижные соревнования в Европе и мире, оказалась разрушенной и полностью не восстановлена до сих пор. Между тем для роста мастерства перспективных ребят важна не только продуманная поддержка со стороны государства, но и заинтересованное участие крупного бизнеса. Поскольку это позволит получить дополнительное финансирование, обеспечивающее учебу талантливых теннисистов в ведущих зарубежных теннисных центрах и регулярное участие в международных турнирах. Не сомневаюсь, что это поможет воспитать новое поколение отечественных звезд, которые будут достойно выступать на мировых кортах. На мой взгляд, инициатива сети магазинов "Евроопт" о выделении специальных грантов на развитие детско-юношеского тенниса в Беларуси является чрезвычайно актуальной и своевременной, поскольку очень важна для подготовки белорусских теннисных талантов, чтобы в будущем они могли на равных конкурировать с признанными асами ракетки.К слову, за последние годы это самая оптимистичная новость для развития детско-юношеского тенниса в Беларуси. Потому что в 90-е годы существовавшая в стране система подготовки юных теннисистов самого высокого уровня, которые неоднократно выигрывали престижные соревнования в Европе и мире, оказалась разрушенной и полностью не восстановлена до сих пор. Между тем для роста мастерства перспективных ребят важна не только продуманная поддержка со стороны государства, но и заинтересованное участие крупного бизнеса. Поскольку это позволит получить дополнительное финансирование, обеспечивающее учебу талантливых теннисистов в ведущих зарубежных теннисных центрах и регулярное участие в международных турнирах. Не сомневаюсь, что это поможет воспитать новое поколение отечественных звезд, которые будут достойно выступать на мировых кортах.