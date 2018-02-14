К вопросу о службе в армии единственного ребенка в семье нужно подходить конструктивно. Такое мнение сегодня журналистам высказал министр обороны Андрей Равков, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Равков проинформировал, что из всех молодых людей, которые ежегодно идут на срочную военную службу, 21% являются единственными детьми в семье. "А из тех, кто идет на службу в резерве таких еще больше - 24%. Поэтому сказать о том, что единственные дети в семьях не будут призываться в армию, неправильно. У родителей, имеющих двух-трех сыновей, возникнут вопросы. Надо конструктивно подходить к этому вопросу", - подчеркнул министр.-0-