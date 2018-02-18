Местные Советы играют большую роль в развитии регионов и страны в целом. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей Вадим Девятовский.

"Я два раза избирался в местные Советы депутатов и знаю, что это такое. Сегодня сказать, что каждый голос важен, это ничего не сказать, - мы выбираем будущее нашей страны", - убежден парламентарий.

По его словам, значимость депутата местных Советов трудно переоценить. Он наделяется полномочиями, которые могут помочь изменить многое в жизни той или иной территории. Главное, чтобы депутатом стал достойный, инициативный и активный человек, способный заниматься общественной работой и отстаивать права граждан. Ведь люди будут ждать от него не слов и обещаний, а конкретных дел. К примеру, решения вопросов, связанных с ремонтом дороги или благоустройством территории, решения проблемы занятости и т.д. "Поэтому от выбора каждого из нас сегодня зависит очень многое", - заметил Вадим Девятовский.

Граждане должны сделать осознанный выбор и делегировать в местные Советы человека, который способен и будет решать их насущные проблемы, подчеркнул парламентарий. И задача депутата любого уровня - слышать людей, отстаивать их интересы и права. Важно, чтобы это был человек инициативный и работал на развитие той или иной территории. "Поэтому от того, кого мы сегодня выберем, будет зависеть не только будущее села, района или города, но и в целом развитие страны", - считает Вадим Девятовский.-0-