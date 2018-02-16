На нынешней Олимпиаде медали завоевали представители фристайла и биатлона. Анна Гуськова 16 февраля завоевал свою первую - и сразу золотую - олимпийскую медаль в лыжной акробатике. Затем трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Дарья Домрачева выиграла серебро в масс-старте. Затем Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева сенсационно выиграли женскую эстафету. Белорусские спортсмены заняли в итоге 15-е место в медальном зачете ОИ-2018.

Могли рассчитывать и на две награды в финале у женщин в лыжной акробатике. Об этом сказал главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко после золотого финала Анны Гуськовой, передает корреспондент БЕЛТА.

Николай Козеко, подготовивший немало выдающихся атлетов, в общении с журналистами отметил, что его команда была готова показывать результаты очень высокого уровня. "Аня Гуськова сделала все сегодня великолепно. Она долго шла к этой победе, много работала, особенно в последние годы, поэтому ее успех закономерен. Сегодня мы могли завоевать и еще одну награду. Алла Цупер выполняла очень сложные прыжки, но в тот момент, когда ошиблась, я не давал разрешения на начало выступления, показывал это знаками, однако директор соревнований включил таймер, и Алла вынуждена была прыгать. Если бы чуть-чуть подождали, то, учитывая ошибки китаянок, могли завоевать еще одну награду", - рассказал Николай Козеко.

Анна Гуськова

Николай Козеко

Алла Цупер

Он отметил также, что завтра квалификация у мужчин, и предстоит многое еще сделать, чтобы следующие два дня стали такими же плодотворными для нашей команды.

Анна Гуськова

Анна Гуськова (в центре)

Николай Козеко

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу вместе со своим тренерским штабом подготовил четвертого олимпийского чемпиона в Беларуси в этом виде спорта. Анна Гуськова присоединилась к Алексею Гришину (Ванкувер-2010), Антону Кушниру и Алле Цупер, которые побеждали в 2014 году в Сочи.-0-

Анна Гуськова и Николай Козеко

Анна Гуськова и Николай Козеко

Фото Андрея Покумейко.