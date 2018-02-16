XXIII Зимние Олимпийские игры прошли с 9 по 25 февраля 2018 года в городе Пхенчхан, Республика Корея.
На нынешней Олимпиаде медали завоевали представители фристайла и биатлона. Анна Гуськова 16 февраля завоевал свою первую - и сразу золотую - олимпийскую медаль в лыжной акробатике. Затем трехкратная олимпийская чемпионка Сочи-2014 Дарья Домрачева выиграла серебро в масс-старте. Затем Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева сенсационно выиграли женскую эстафету. Белорусские спортсмены заняли в итоге 15-е место в медальном зачете ОИ-2018.
Могли рассчитывать и на две награды в финале у женщин в лыжной акробатике. Об этом сказал главный тренер сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко после золотого финала Анны Гуськовой, передает корреспондент БЕЛТА.
Николай Козеко, подготовивший немало выдающихся атлетов, в общении с журналистами отметил, что его команда была готова показывать результаты очень высокого уровня. "Аня Гуськова сделала все сегодня великолепно. Она долго шла к этой победе, много работала, особенно в последние годы, поэтому ее успех закономерен. Сегодня мы могли завоевать и еще одну награду. Алла Цупер выполняла очень сложные прыжки, но в тот момент, когда ошиблась, я не давал разрешения на начало выступления, показывал это знаками, однако директор соревнований включил таймер, и Алла вынуждена была прыгать. Если бы чуть-чуть подождали, то, учитывая ошибки китаянок, могли завоевать еще одну награду", - рассказал Николай Козеко.
Он отметил также, что завтра квалификация у мужчин, и предстоит многое еще сделать, чтобы следующие два дня стали такими же плодотворными для нашей команды.
Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу вместе со своим тренерским штабом подготовил четвертого олимпийского чемпиона в Беларуси в этом виде спорта. Анна Гуськова присоединилась к Алексею Гришину (Ванкувер-2010), Антону Кушниру и Алле Цупер, которые побеждали в 2014 году в Сочи.-0-
Фото Андрея Покумейко.
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