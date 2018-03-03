Рост зарплат в социальной сфере возможен за счет развития внебюджетной деятельности. Такое мнение высказал сегодня журналистами заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Беларуси 2 марта во время отчета правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома потребовал увеличить зарплату работникам социальной сферы и области культуры. "В правительстве понимают, что в социальной сфере заработная плата должна быть повышена: учителям, работникам культуры, социальных услуг. Достичь этого можно за счет грамотной оптимизации в этих отраслях, но без ущерба оказанию услуг, необходимо развивать внебюджетную деятельность. К примеру, социальная сфера в прошлом году заработала Br1,5 млрд от такой деятельности. В этом году прогнозируем увеличение доходов, что является также одним из источников повышения заработной платы в социальной сфере", - рассказал Василий Жарко.

Александр Лукашенко во время отчета назвал рост цен проблемой номер один для населения. "Рост цен недопустим. Заработная плата пока повышается незначительно, поэтому не должно быть ссылок, что инфляция. Поэтому Президент аргументированно потребовал приостановить рост цен", - подчеркнул вице-премьер.

Касаясь медицинской сферы, он отметил, что повышения цен на медикаменты в этом году не наблюдается, стоимость медицинских услуг также сохраняется. "Все, что касается наших граждан, должно быть аргументировано и (цены должны повышаться. - Прим. БЕЛТА) с учетом роста заработной платы", - заметил Василий Жарко.

Заместитель премьер-министра рассказал также, что создание рабочих мест продолжится, но акцент будет сделан на высокотехнологичных отраслях.-0-