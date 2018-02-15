Вопросы с поставками белорусского продовольствия в Россию появляются из-за недобросовестного бизнеса. Такое мнение сегодня журналистам высказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Белоусов, передает корреспондент БЕЛТА.

Комментируя тему поставок белорусского продовольствия в Россию, он отметил, что белорусские и российские парламентарии занимаются гармонизацией законодательства и стараются снимать возникающие вопросы. Работа в этом направлении будет продолжаться. "Надо договариваться. Иногда появляются какие-то спекулятивные вещи. Это бизнес, в нем присутствуют и недобросовестные игроки. Будем совместно это рассматривать", - сказал Сергей Белоусов.

Российским парламентариям интересен опыт белорусских аграриев. По словам Сергея Белоусова, в Госдуму передан законопроект об органической сельхозпродукции. "Думаю, что опыт Беларуси по качеству продукции по каким-то позициям можно будет позаимствовать", - отметил парламентарий.

В свою очередь заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс подчеркнул, что аграрии Томской области, которую он представляет в Совете Федерации, регулярно бывают в Беларуси, изучают и перенимают ее опыт и уже получают первые положительные результаты. По мнению Виктора Кресса, в таком же ключе необходимо работать по всем остальным направлениям, в том числе по союзным программам, объединяя в них лучшие наработки обеих стран.-0-