Амельянович Михаил Михайлович

Амельянович Михаил Михайлович родился 2 января 1958 г. в д.Клюковичи Новогрудского района Гродненской области. В 1980 г. окончил Белорусский технологический институт им.С.М. Кирова, в 1999 г. – Академию управления при Президенте Республики Беларусь.

В 1980-1985 гг. работал лесничим Осиновского лесничества Богушевского лесхоза Витебской области, в 1985-1997 гг. – главным лесничим Богушевского лесхоза Витебской области, в 1997-1999 гг. – директором Бешенковичского лесхоза Витебской области. В 1999-2010 гг. – генеральный директор Минского государственного производственного лесохозяйственного объединения. С марта 2010 г. по февраль 2018 г. - министр лесного хозяйства Республики Беларусь.