Левшунов Олег Федорович

Депутат Палаты представителей

Родился 22 августа 1964 года в д. Малые Немки Ветковского района Гомельской области.

Образование высшее — окончил Атырауский педагогический институт Казахской ССР, учитель биологии; Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины, практический психолог; Академию управления при Президенте Республики Беларусь, менеджер социальной сферы.

Работал агрономом совхоза "Северный" Ветковского района Гомельской области; руководителем военной подготовки средней школы № 1 г. Гурьева Казахской ССР; заместителем директора средней школы

№ 35 г. Гомеля; заместителем директора средней школы № 26 г. Гомеля; директором средней школы № 11 г. Гомеля; начальником отдела образования администрации Центрального района г. Гомеля.

Награжден медалями "За отвагу", "Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа", "В память 10-летия вывода Советских войск из Афганистана", "15 лет вывода Советских войск из Демократической Республики Афганистан", "20 лет вывода советских войск из Афганистана", "60 лет Победы в Великой Отечественной войне", "70 лет Вооруженных сил СССР", "90 лет вооруженных сил Республики Беларусь", "90 лет милиции Беларуси"; нагрудным знаком Министерства образования "Выдатнік адукацыі"; почетными грамотами Президиума Верховного Совета СССР; почетными грамотами Министерства образования Республики Беларусь.

Женат. Имеет дочь.

Контактный телефон в избирательном округе: (8-0232) 74-32-90

E-mail: levshunov.oleg@mail.ru