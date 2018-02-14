Акция "От сердца к сердцу" прошла в Брестской библиотеке им А.С.Пушкина

14 февраля ко Дню дарения книг в Брестской городской библиотеке им А.С.Пушкина прошла акция "От сердца к сердцу". Сотрудники Брестской таможни безвозмездно передали в фонд библиотеки около 500 книг. Литература была взята из частных фондов сотрудников. Также к акции приобщились жители города и постоянные читатели библиотеки. Среди подаренных книг была современная и иностранная литература, классика, детские энциклопедические издания, сказки и несколько редких экземпляров 40-x и 50-x годов XX века с дарственными надписями.

На снимке: во время акции.