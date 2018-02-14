Беларусь и Турция подписали документы по расширению сотрудничества

Беларусь и Турция подписали 14 февраля в Минске ряд документов по расширению сотрудничества в различных сферах.

Подписание документов состоялось по итогам переговоров премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с турецким коллегой Бинали Йылдырымом.

На снимке: соглашение о сотрудничестве в сфере спорта между Министерством спорта и туризма Беларуси и Министерством молодежи и спорта Турции подписывают министр молодежи и спорта Турции Осман Ашкын Бак и министр спорта и туризма Беларуси Александр Шамко.