Частицу мощей святой Матроны Московской доставили в Минск

25 февраля частицу мощей святой Матроны Московской доставили в Минск.

Икона Матроны Московской с частицей мощей будет находиться в храме святого благоверного князя Александра Невского в Минске с 25 февраля по 13 мая. Планируется, что для поклонения верующих икона будет доступна ежедневно с 8.00 до 20.00. Ориентировочное время ее проводов - 12.30 (13 мая).

Святыня является даром Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II Гродненскому Рождество-Богородичному ставропигиальному женскому монастырю.

На снимке: икона святой блаженной Матроны Московской с частицей мощей.