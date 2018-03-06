Дворец гимнастики торжественно открыли в Минске

Республиканский центр олимпийской подготовки по художественной гимнастике (Дворец гимнастики) торжественно открылся в Минске на проспекте Победителей. В церемонии принял участие Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Глава государства вместе с олимпийскими чемпионками - белоруской Мариной Лобач и россиянкой Алиной Кабаевой, а также с председателем Белорусской ассоциации гимнастики Еленой Скрипель и мэром Минска Андреем Шорцем перерезали символическую ленту в фойе центра, затем символический ключ был передан членам национальной команды Беларуси по художественной гимнастике.

На снимке: во время открытия Дворца гимнастики.