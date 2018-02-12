МЧС России завершило спасательную операцию на месте крушения Ан-148

МЧС России завершило спасательную операцию на месте крушения пассажирского самолета Ан-148.

Операция из стадии поисково-спасательной перешла в поисковую, так как все находившиеся на борту погибли. Основные поисковые работы на месте крушения самолета могут быть завершены в течение семи дней.

Как сообщалось, пассажирский самолет разбился в Подмосковье 11 февраля. На борту самолета находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа.

На снимке: самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний" в аэропорту Владивостока, съемка 9 февраля.

Фото Синьхуа - БЕЛТА.