Новую линейку одежды разработали модельеры на ОАО "Мозырская швейная фабрика "Надекс"

Новую линейку льняных и трикотажных сорочек "Лето -2018" разработали конструкторы и модельеры на ОАО "Мозырская швейная фабрика "Надекс". Главной составляющей новой коллекции являются белорусский орнамент и вышиванка.

Первая партия сорочек из новой коллекции уже изготовлена и отправляется крупным торговым предприятиям столицы и в областные центры. После изучения спроса на предприятии приступят к массовому пошиву сорочек, значительная часть которых до начала летнего сезона будет отправлена в Российскую Федерацию.

На снимке: специалист отдела маркетинга Дарья Неруш и начальник отдела маркетинга Виктория Таланова готовят к оправке в торговую сеть трикотажные и комбинированные женские сарафаны из новой коллекции "Лето -2018".