Операции по лазерному укреплению сетчатки глаза начали делать в Могилевской больнице скорой помощи

В Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи начали проводить операции по лазерному укреплению сетчатки и сосудов глаза с применением нового комбинированного офтальмологического лазера. Это первый аппарат подобного класса в областном центре. Он был приобретен за средства городского бюджета в рамках плановых закупок и модернизации больницы. По направлению из поликлиник города операции на новом оборудовании будут проводиться бесплатно.

На снимке: измерение внутриглазного давления врачем-офтальмологом Александрой Свиридовой.