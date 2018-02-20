Первый заместитель Генсека ООН посетила Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов

Первый заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед 20 февраля посетила Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов и высоко оценила уровень государственно-частного партнерства и сотрудничества с общественными организациями в вопросе обеспечения равных условий развития для всех детей. Заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина на примере республиканского центра показала госпоже Амине Мохаммед, как при взаимодействии здравоохранения, образования, частных партнеров и волонтеров организована комплексная поэтапная реабилитация детей.

На снимке: во время посещения.