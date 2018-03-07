Снегоплавильный пункт Минска работает круглосуточно

Дорожные службы и коммунальщики Минска все воскресенье и понедельник сражались с последствиями зимней стихии и расчищали дороги и дворы. За сутки было принято 600 машин, которые привезли примерно 7 тыс. куб.м снега. Снегоплавильный пункт расположен по ул.Машиностроителей в микрорайоне Чижовка, проектная производительность составляет 5 тыс. куб.м в сутки, или более 330 МАЗов с объемом кузова 15 куб.м. Для утилизации снега используются термические ресурсы городской канализации. Сюда свозят снег из Ленинского, Партизанского и Заводского районов.

На снимке: снегоплавильный пункт.