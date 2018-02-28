Союзные парламентарии посетили обувной холдинг "Марко" в Витебске

Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по бюджету и финансам проходит в Витебске. Участники заседания обсуждают проблемы и перспективы создания белорусско-российских предприятий, а также возможности их поддержки в рамках Союзного государства.

27 февраля участники заседания посетили Белорусскую кожевенно-обувную компанию "Марко".

На снимке: заместитель начальника Департамента экономики и отраслевых программ Постоянного Комитета Союзного государства Олег Леснов, консультант управления международной научно-технической и инновационной политики Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Наталья Липницкая и начальник управления по обеспечению деятельности Комиссии Парламентского Собрания по бюджету и финансам Иван Михеенко.