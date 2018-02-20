В Бресте наградили ветеранов, участвовавших в сражениях за Сталинград

В Брестском государственном техническом университете состоялась научно-практическая конференция, посвященная 75-летию Сталинградской битвы и 100-летию Вооруженных Сил Беларуси. В мероприятии приняли участие учащиеся и студенты, ученые из Бреста, Гомеля, Витебска, Минска. Особыми гостями стали ветераны Петр Колпаков и Анна Воронова, участвовавшие в сражениях за Сталинград. В числе первых в регионе им в торжественной обстановке вручены юбилейные медали "100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь".

На снимке: заместитель военного комиссара Брестской области Юрий Самошук вручает юбилейную медаль "100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь" ветерану Великой Отечественной войны Анне Вороновой.